Генпрокуратура вернула следователю дело об убийстве Михаила Хачатуряна дочерьми

Дело сестер Хачатурян вернули следователю для выяснения обстоятельств сексуального насилия и истязаний Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение следствия по делу убийства Михаила Хачатуряна тремя дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах в пятницу, 19 августа 2022 года.

"Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, 27 июля 2018 года в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы нашли тело мужчины. 57-летний Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт.

Мужчина жил на той же лестничной клетке. В квартире находились трое его дочерей-погодок (самой младшей на тот момент было 17 лет, самой старшей - 19). Девушки признались, что отца убили они.

Поначалу сестры заявили, что защищались. Позже сказали, что в момент нападения отец спал. По словам девушек, Михаил Хачатурян на протяжении многих лет бил их, унижал и домогался, что и стало мотивом преступления.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору". В отношении их покойного отца также возбудили уголовные дела по статьям "насильственные действия сексуального характера", "принуждение к действиям сексуального характера", "истязание". Подробности развития дела читайте в материале KP.RU.