Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его о принятии конкретных мер, пишет РИА Новости.

Такое решение Эрдоган принял по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове.

Президент Турции также подчеркнул, что тема ЗАЭС - не случайна. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно тщательно наблюдать за ситуацией на станции, поскольку она представляет угрозу.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.