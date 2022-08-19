В МИД заявили, что Россия не хочет “железного занавеса” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Москва найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи виз россиянам.

"Мы, безусловно, не хотели бы никакого нового "железного занавеса". Парадокс в том, что этот "железный занавес" опускают те, кто до настоящего времени не может представить себе ничего другого, помимо идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают другой мир, кроме тех его частей, которые живут по их правилам. Вот это проблема... Россия - самодостаточная страна: мы отыщем возможности для решения проблем", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 1"

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.