Появилось видео сильного пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Сильный пожар произошёл в Москве на Осташковской улице

Сильный пожар произошёл 19 августа в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось в девятиэтажке по адресу Осташковская улица, дом 23. Как сообщили сайту kp.ru очевидцы, загорелась квартира на четвёртом этаже. Пламя охватило балкон. С него начали осыпаться куски обгоревших материалов.

На место происшествия уже приехали пожарные. Огонь тушат из гидрантов с улицы.

Очевидцы рассказали, что хозяйка квартиры, в которой полыхает пламя, сейчас находится на даче. О пострадавших сведений пока не поступало. Жильцов других квартир многоэтажки эвакуируют.

Вчера, 18 августа, пожарные потушили строящийся жилой комплекс West Garden. Там загорелись леса на 14 этаже. Огонь ликвидировали почти через час после сообщения в службы спасения. Пострадавших в результате ЧП нет.