Кандидат в премьеры Британии призывает не пускать Путина на саммит лидеров G20

Риши Сунак является одним из главных претендентов на пост главы правительства Великобритании Фото: REUTERS

Кандидат на пост премьера Великобритании Риши Сунак считает, что российского президента Владимира Путина нельзя допускать до участия в саммите лидеров стран G20 ("Большой двадцатки").

По данным The Independent, Сунак считает, что Путин не должен появляться на подобные саммиты, пока не завершится российская военная спецоперация на Украине. Он считает, что мировое сообщество должно послать президенту РФ "четкий сигнал об этом".

Ранее американское агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин (как и китайский лидер Си Цзиньпин) планирует очно посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали.

Отмечается, что ранее президента РФ официально пригласили поучаствовать в этом саммите, на что, по информации Bloomberg, в Кремле ответили согласием. Планируются ли у Путина в ходе саммита какие-либо двухсторонние переговоры с мировыми лидерами, пока не уточняется.