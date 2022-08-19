Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 августа 2022 11:03

Кандидат в премьеры Британии призывает не пускать Путина на саммит лидеров G20

Риши Сунак уверен, что российский лидер не должен участвовать в статусном мероприятии
Александр КИСЛОВ
Риши Сунак является одним из главных претендентов на пост главы правительства Великобритании

Риши Сунак является одним из главных претендентов на пост главы правительства Великобритании

Фото: REUTERS

Кандидат на пост премьера Великобритании Риши Сунак считает, что российского президента Владимира Путина нельзя допускать до участия в саммите лидеров стран G20 ("Большой двадцатки").

По данным The Independent, Сунак считает, что Путин не должен появляться на подобные саммиты, пока не завершится российская военная спецоперация на Украине. Он считает, что мировое сообщество должно послать президенту РФ "четкий сигнал об этом".

Ранее американское агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин (как и китайский лидер Си Цзиньпин) планирует очно посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали.

Отмечается, что ранее президента РФ официально пригласили поучаствовать в этом саммите, на что, по информации Bloomberg, в Кремле ответили согласием. Планируются ли у Путина в ходе саммита какие-либо двухсторонние переговоры с мировыми лидерами, пока не уточняется.