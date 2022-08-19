Жительница Комсомольска-на-Амуре устроила дебош на теплоходе

Пьяную женщину задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали пьяную пассажирку теплохода «ОМ-8». На дебоширку составили протокол, и теперь ей придется заплатить штраф, сообщает Транссибинфо.

По информации информагентства, дама отдыхала на теплоходе с маленькой дочерью. Восьмилетней девочке пришлось услышать от пьяной матери маты, угрозы в адрес присутствующих и громкие крики. Ребенок жутко расстроился. Девочка рассказала, что изначально мама просто предложила погулять, а потом предложила прокатиться на «кораблике». Дальше все, как в тумане. Алкоголь, скандалы и задержание.

- В дежурную часть поступила информация от капитана теплохода. По его словам женщина отказывалась платить за билет, находилась в состоянии алкогольного опьянения и ругалась с пассажирами, - сообщили в Дальневосточной транспортной полиции.

После задержания выяснилось, что женщина уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Такой инцидент для нее не первый. Ее уже привлекали за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и плохое исполнение обязанностей родителя.