Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Приложение Okko исчезло из App Store Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приложение российского стримингового сервиса Okko пропало из онлайн-магазина App Store. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - уточнил представитель одного из крупнейших онлайн-кинотеатров.

Уточняется, что ранее установленные на гаджеты приложения Okko продолжают функционировать в штатном режиме.

Как ранее писал сайт KP.RU, сразу несколько старых западных фильмов и сериалов пропали из российских кинотеатров. Это связано с трудностями при продлении договоров с западными партнерами, особенно теми, кто объявил об уходе из России.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала требования американской компании Apple к видеохостингу Rutube скрыть контент российских государственных медиа в своем iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для пользователей из России.

По ее словам, с такими требованиями Apple, который привык к "тоталитарным практикам" западных стран, все-таки "занесло".