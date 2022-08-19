Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Приложение Okko исчезло из App Store
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Приложение российского стримингового сервиса Okko пропало из онлайн-магазина App Store. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - уточнил представитель одного из крупнейших онлайн-кинотеатров.
Уточняется, что ранее установленные на гаджеты приложения Okko продолжают функционировать в штатном режиме.
Как ранее писал сайт KP.RU, сразу несколько старых западных фильмов и сериалов пропали из российских кинотеатров. Это связано с трудностями при продлении договоров с западными партнерами, особенно теми, кто объявил об уходе из России.
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала требования американской компании Apple к видеохостингу Rutube скрыть контент российских государственных медиа в своем iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для пользователей из России.
По ее словам, с такими требованиями Apple, который привык к "тоталитарным практикам" западных стран, все-таки "занесло".