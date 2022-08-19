Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил депутат парламента Алексей Мовчан.

"Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законам относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления", - цитирует Мовчана сайт Верховной рады.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября 2022 года, согласно принятому ранее парламентом закону о приватизации. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков уточнял, что это документ, фактически разрешающий продажу крупных промышленных предприятий. Он отметил, что на фоне падения валютного курса это по факту является распродажей страны.

Также ранее Зеленский подписал указ о единой информационной политике на телевидении Украины. В документе данная мера называется “приоритетным вопросом нацбезопасности”.