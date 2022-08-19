Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, об этом сообщило госагентство БелТА.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего? Нам надо утихомириться", - сказал он в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и населением Пружанского района.

Также Лукашенко добавил, "никакая Украина не воюет сегодня".

"Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и, в первую очередь, США", - подчеркнул он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.