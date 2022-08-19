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Экономика19 августа 2022 11:44

"Газпром" предложил свой вариант песни для "одинокой" турбины "Северного потока"

Российская компания ответила на инициативу Siemens Energy
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
"Газпром" предложил свой вариант песни для турбины "Северного потока"

"Газпром" предложил свой вариант песни для турбины "Северного потока"

Фото: REUTERS

Холиднг "Газпром" подключился к обсуждению инициативы компании Siemens Energy по созданию плейлиста в Spotify для турбины "Северного потока", которая "стоит в одиночестве", ожидая отправки в Россию.

Российская компания выразила мнение, что в список песен нужно обязательно внести композицию Breaking the Law ("Нарушая закон") в исполнении Judas Priest.

"Я был опустошен, остался без работы, в упадке... Внутри я пуст от скитания по городам. Никто не поинтересуется: жив я или мертв. Вот я и решил привнести в свою жизнь немного действа", - говорится в одном из куплетов трека.

Кстати, припев композиции заключается в многократном повторении одной и той же фразы, которая и послужила названием песни.

Как ранее писал сайт KP.RU, в числе предложенных пользователями Twitter оказались композиции I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу") группы Queen, Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества") певца Эла Грина и Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной") группы Depeche Mode.

Напомним, "Газпром" сообщил, что антироссийские санкции Канады, Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину Siemens для работы трубопровода "Северный поток".