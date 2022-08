"Газпром" предложил свой вариант песни для "одинокой" турбины "Северного потока"

"Газпром" предложил свой вариант песни для турбины "Северного потока" Фото: REUTERS

Холиднг "Газпром" подключился к обсуждению инициативы компании Siemens Energy по созданию плейлиста в Spotify для турбины "Северного потока", которая "стоит в одиночестве", ожидая отправки в Россию.

Российская компания выразила мнение, что в список песен нужно обязательно внести композицию Breaking the Law ("Нарушая закон") в исполнении Judas Priest.

"Я был опустошен, остался без работы, в упадке... Внутри я пуст от скитания по городам. Никто не поинтересуется: жив я или мертв. Вот я и решил привнести в свою жизнь немного действа", - говорится в одном из куплетов трека.

Кстати, припев композиции заключается в многократном повторении одной и той же фразы, которая и послужила названием песни.

Как ранее писал сайт KP.RU, в числе предложенных пользователями Twitter оказались композиции I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу") группы Queen, Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества") певца Эла Грина и Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной") группы Depeche Mode.

Напомним, "Газпром" сообщил, что антироссийские санкции Канады, Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину Siemens для работы трубопровода "Северный поток".