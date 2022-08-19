Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 26 июля 2022 года Фото: REUTERS

Курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже сегодня, 19 августа 2022 года, опустился ниже 59 рублей впервые с 26 июля, о чем говорят данные торгов.

По данным биржи на 14:19 по московскому времени, курс евро снижался на 1,99% - до 58,98 руб. К 14:22 по Москве евро ускорил падение и находился на уровне 58,94 рубля (-2,06%), в то же время курс доллара был равен 58,81 рубля (-1,21%).

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.