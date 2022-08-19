Ветеран армии США признал правоту Путина о действиях Вашингтона на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Ветеран Военно-морских сил Соединенных Штатов Шон Спунтс допустил, что российский лидер Владимир Путин оказался прав, когда говорил об умышленном затягивании Вашингтоном конфликта на Украине.

"Заявления президента России Владимира Путина о том, что США намеренно затягивают российско-украинский конфликт, могут быть не такими уж неправдоподобными, как их описывают", - признал отставной военный в комментарии для издания Newsweek.

По словам Спунтса, Белый дом рассчитывает, что это поможет добиться "краха России как в экономическом, так и в военном плане".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин выразил мнение, что Соединенные Штаты пытаются затягивать конфликт на Украине, о чем свидетельствует текущая ситуация. Глава государства уверен, что таким образом США стремится отвлечь население государства от собственных внутренних проблем, таких как рекордная инфляция и зашкаливающие цены на бензин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы. Дипломат также обратил внимание на то, что российские Вооруженные силы строго соблюдают нормы международного права в ходе специальной военной операции на территории Украины.