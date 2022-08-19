Власти Запорожья сообщили, что у них есть доказательства причастности ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС

Атаки на Запорожскую АЭС ведутся последние несколько недель Фото: REUTERS

Власти частично освобожденной РФ Запорожской области располагают всеми доказательствами обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ для ООН и МАГАТЭ. С соответствующим заявлением выступил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Доказательства есть у нас: и схемы прилетов, попадания, где четко видно разлет, с какой стороны идет, какие боеприпасы используются. Мы готовы будем это предоставить и генсеку ООН Антониу Гутерришу, пусть приезжают, всех безопасно проведем, всем покажем, расскажем, кто обстреливает", - заявил он в эфире канала "Россия 24". Он ответил, что украинские боевики обязательно должны будут ответить за постоянные обстрелы атомной электростанции.

Ранее российские власти публично обратились к странам Запада с просьбой повлиять на руководство Украины и добиться прекращения обстрелов Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что действия военно-политических властей Украины могут привести к масштабной атомной катастрофе. В российском Минобороны добавляли, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС могут стать причиной атомной аварии, сравнимой по последствиями с катастрофами в Чернобыле и Фукусиме.