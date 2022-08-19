Туристический проект «От рассвета до заката» объединил Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург

Нижегородский кремль на фоне потрясающего заката. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Очень приятно, что Нижний Новгород остается точкой притяжения на туристической карте страны даже после завершения юбилейных торжеств. По предварительным данным, за первое полугодие 2022-го Нижний Новгород посетило более 1,1 миллиона человек. Москва и Санкт-Петербург – это те направления, откуда в наш регион едет наибольшее число туристов», - прокомментировал важное событие в туристической сфере региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде онлайн-помощник для туристов рекомендует посетить Нижегородский кремль, набережную, Чкаловскую лестницу, мультимедиа-арт-пространство «Цех», а также и Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького.

Маршрут для семейных поездок охватывает зоопарк, парки, смотровые площадки и увлекательные экскурсии.

«Туристический потенциал Нижнего Новгорода очень многогранен, и совместный с Москвой и Санкт-Петербургом проект позволяет показать это. Например, в 2022 году Нижний Новгород получил статус «Столицы детского туризма». Центральное событие детского туристического сезона еще впереди – мы готовим фестиваль «История игрушек России». Но уже сейчас гости могут посетить зоопарк «Лимпопо» и Сормовский парк, любимый нижегородцами парк «Швейцария», колесо обозрения на площади Сенной и поездить с экскурсией на двухэтажном автобусе», - пояснил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Для тех, кто нацелен на изучение гастрономической карты трех городов, рассчитан третий маршрут. Из полутора десятков ресторанов и баров традиционной и современной русской, европейской, паназиатской и средиземноморской кухни четыре расположены в Нижнем Новгороде.

Помимо трех специализированных маршрутов на интернет-ресурсе «От рассвета до заката» можно найти тематические подборки достопримечательностей и туристических мест в городах. Сейчас доступен гайд, где представлены площадки для фотосессий. Вскоре здесь появятся аналогичные материалы по уличному искусству и подборка локаций для вечеринок, а также спецпредложения партнеров проекта.