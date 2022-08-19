Афганистан предложил России менять нефтепродукты на полезные ископаемые и изюм

Кабул предлагает Москве поставки изюма в обмен на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афганистан готов менять российские энергоресурсы, в том числе нефтепродукты, на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

"У нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции", - уточнил Азизи.

По его словам, нынешние власти контролируют всю территорию страны и готовы обеспечить безопасность торговых путей.

Глава афганского Минпромторга также добавил, что Кабул уже ведет поставки сырья сейчас в Китай.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждаются странами G7, она окажется ниже затрат на добычу.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 ведут обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России.