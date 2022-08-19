Названо самое слабое место НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черноморское побережье Румынии стало самым слабым местом Североатлантического альянса, который теперь стремится укрепить его рубежи. Об этом пишет Bloomberg.

В статью отмечается, что на сегодняшний день примерно 200 военных НАТО из Франции, Нидерландов и Бельгии ведут активную инженерную работу в Трансильвании. После начала специальной военной операции России на Украине страны альянса приняли твердое решение не допустить, чтобы один из самых бедных европейских регионов был настолько беззащитным.

По словам эксперта, для России Черное море - «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны». Аналитик Мэтью Орр заявил, что российская сторона отдает приоритет Юго-Восточной Европе.

«Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие - и на это НАТО должна ответить», - отметил он.

Согласно данным СМИ, после начала спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Венгрии, Словакии, Болгарии, а также Румынии. Отмечается, что затраты на строительство объектов инфраструктуры в последней стране составят не менее 12,2 млрд долларов.