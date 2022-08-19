Жители Уфы просят оградить набережную реки от пьяных водителей

Уфимцы просят оградить набережную реки от водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Уфимцы попросили главу Башкирии Радия Хабирова закрыть автомобилистам доступ на набережную реки Уфимка в Сипайлово.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что горожане жалуются главе республики на пьяных автомобилистов, устраивающих заезды по набережной. Вообще, территория набережной не предназначена для езды на автомобиле и огорожена бетонными блоками и цепочкой. Но автомобилисты, желающие отдохнуть у реки, передвинули искусственные ограждения и катаются прямо по пешеходной зоне.

Вдобавок к аварийной обстановке, жители микрорайона Сипайлово по вечерам получают долгие и шумные вечеринки – приезжающие включают громкую музыку и распивают спиртное. Разумеется, что местные жители от таких «гостей» не в восторге. Они обратились за помощью в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова – его аккаунт за последние годы уже стал своеобразной «книгой жалоб».

- Они теперь могут спокойно колесить по лесу, оставлять там мусор, проезжать на пляж, врубать музыку. Скоро птиц совсем не останется в лесу. Неужели нельзя огородить эту дорогу со всех сторон, - пишет Ирина В.

Набережная реки Уфимка в Сипайлово, в целом, находится в удручающем состоянии. Вдоль реки разбросан мусор, а в некоторых местах тут нет тротуара. Набережная остается лишь гидротехническим сооружением, а не местом притяжения и цивильного отдыха.