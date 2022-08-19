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Общество19 августа 2022 12:36

Жители Уфы просят оградить набережную реки от пьяных водителей

Жители микрорайона Сипайлово недовольны происходящим под их окнами
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Уфимцы просят оградить набережную реки от водителей

Уфимцы просят оградить набережную реки от водителей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уфимцы попросили главу Башкирии Радия Хабирова закрыть автомобилистам доступ на набережную реки Уфимка в Сипайлово.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что горожане жалуются главе республики на пьяных автомобилистов, устраивающих заезды по набережной. Вообще, территория набережной не предназначена для езды на автомобиле и огорожена бетонными блоками и цепочкой. Но автомобилисты, желающие отдохнуть у реки, передвинули искусственные ограждения и катаются прямо по пешеходной зоне.

Вдобавок к аварийной обстановке, жители микрорайона Сипайлово по вечерам получают долгие и шумные вечеринки – приезжающие включают громкую музыку и распивают спиртное. Разумеется, что местные жители от таких «гостей» не в восторге. Они обратились за помощью в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова – его аккаунт за последние годы уже стал своеобразной «книгой жалоб».

- Они теперь могут спокойно колесить по лесу, оставлять там мусор, проезжать на пляж, врубать музыку. Скоро птиц совсем не останется в лесу. Неужели нельзя огородить эту дорогу со всех сторон, - пишет Ирина В.

Набережная реки Уфимка в Сипайлово, в целом, находится в удручающем состоянии. Вдоль реки разбросан мусор, а в некоторых местах тут нет тротуара. Набережная остается лишь гидротехническим сооружением, а не местом притяжения и цивильного отдыха.