Сильвио Берлускони Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выразил мнение, что власти Италии должны отказаться импорта от российского газа, но только после того, как будут созданы благоприятные условия для этого. Его слова приводит издание il Foglio.

По словам политика, сначала необходимо проработать альтернативные источники поставок, направить инвестиции развитие возобновляемых источников энергии и стимулировать исследования в области чистой ядерной энергетики.

"Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", - заключил Берлускони.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что президент России Владимир Путин имеет минимум двух друзе среди действующих лидеров стран, которые входят в Североатлантический альянс.

По оценке Даалдера, дружеские отношения с российским лидером выстроили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Экс-постпред Соединенных Штатов также назвал другом Владимира Путина и Сильвио Берлускони.