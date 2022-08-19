76-летняя Лариса Рубальская рассказала, почему оказалась в больнице Фото: Евгения ГУСЕВА

Знаменитая российская поэтесса Лариса Рубальская, которая накануне напугала поклонников фото из больницы, рассказала о своем самочувствии.

«Раздули, я дома, прекрасно себя чувствую. Я пошла просто сдать анализ крови на биохимию, обследоваться на COVID», - рассказала автор хитов Пугачевой в беседе с "Пятым каналом".

Она добавила, что проходила обследование в медучреждении, где работает один из ее знакомых.

Напомним, Рубальская опубликовала ролик с больничной койки в соцсетях. Руки звезды были перебинтованы в области локтей, передает ФАН.

Недавно поэтесса сообщала, что намерена избавиться от лишнего веса с помощью жесткой диеты. Она уточняла, что собирается голодать. "Я пыталась худеть, тяжелейшим трудом я сбрасывала по три килограмма. Вес возвращался через неделю. К диетологу обращалась..." - отмечала пенсионерка.

Поклонники отговаривали Рубальскую от радикального решения проблемы лишнего веса. Ведь голодовка -это издевательство над организмом. Она не доводит до добра. Ограниченный рацион может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем.