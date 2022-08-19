В Минобороны Литвы отреагировали на переброску ракет «Кинжал» под Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переброска Министерством обороны Российской Федерации истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область значительно не повлияет военный баланс в данном регионе. Такое мнение высказал глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас.

«Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», - заявил министр обороны республики.

Напомним, днем ранее, в четверг, 18 августа, три российских самолета - истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были переброшены на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области. Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что все это было проведено в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.