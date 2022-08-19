В Удмуртии выявлено свыше 700 нарушений закона при реализации нацпроектов

Возбуждено 5 уголовных дел Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 700 нарушений закона при реализации национальных проектов выявила прокуратура Удмуртии с начала 2022 года. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства. https://udm-info.ru/news/society/19-08-2022/svyshe-700-narusheniy-zakona-dopuscheno-v-udmurtii-pri-realizatsii-natsproektov

«По итогам рассмотрений надзорным ведомством было внесено 387 представлений, 240 человек привлекли к дисциплинарной ответственности и 75 к административной», - пишет новостной портал.

За рассматриваемый период опротестовано 38 документов, противоречащих закону. В суд направлено 43 заявления, в том числе с требованием организовать на новых объектах доступную среду для инвалидов.

Возбуждено 5 уголовных дел, связанных с нарушениями при реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В числе основных нарушений - несоблюдение сроков ремонта и строительства в школах, детских садах, больницах, скверах и парках; несвоевременный ввод в эксплуатацию оборудования, поставленного в образовательные и медицинские учреждения; некачественное выполнение работ подрядчиком.

Также прокуратура совместно с органами государственной власти и местного самоуправления проконтролировала устранение нарушений в сельских ФАПах, введенных в эксплуатацию в 2020-2021 годах, пишет udm-info.ru.

В настоящее время надзорное ведомство следит за ходом строительно-монтажных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры в Ижевске, Воткинском, Завьяловском, Каракулинском, Кезском, Можгинском и Сарапульском районах.