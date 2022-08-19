Два муниципальных образования Чувашии стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Проекты-победители объявлены во время пленарного заседания форума Малых городов и исторических поселений, который сейчас проходит в Тамбове.

«В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Ряд регионов подготовились системно, и от них сразу несколько городов заявились. Большое количество от Свердловской и Московской областей. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 миллионов рублей», – прокомментировал итоги конкурса зампред Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин

В результате победы в конкурсе город Цивильск и село Порецкое получат из федерального бюджета гранты на благоустройство по 70 млн рублей.

«Всероссийский конкурс, победителями в котором в 2022 году стали Цивильск и село Порецкое – это одна из тех возможностей для нашей республики, которая позволяет нам улучшать условия жизни наших жителей как в городах Чувашии, так и сельских поселениях: делать общественные территории комфортными, качественными и благоустроенными, развивать экономику в населенных пунктах и создавать новые рабочие места», – отметил значимость результатов конкурса для повышения уровня жизни в республике Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее проекты муниципалитетов Чувашской Республики уже становились победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В результате в городе Козловка благоустраивается городской парк и набережная, а в Шумерле реконструируется Парк 50-летия Пионерской организации.

На этот раз в Конкурсе одержали победу проект реновации пространства исторического центра Цивильска и благоустройства территории по улице Кооперативной в селе Порецкое.

«В рамках благоустройства территории предполагается выполнить организацию тротуаров, парковочных мест, устройство малых архитектурных форм, озеленение и освещение функциональных площадок. Такие изменения поспособствуют устойчивому развитию территории, формированию социально-экономических и туристических связей, а также созданию благоприятного предпринимательского климата, повышению уровня жизни населения и формированию современной городской среды», – рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов о перспективах, которые открываются перед Порецким благодаря победе в конкурсе.

Проекты-победители будут воплощены в течение 2023-204 годов.