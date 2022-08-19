Союзные войска вошли в Соледар и взяли под контроль несколько улиц

Союзные силы взяли под контроль несколько улиц в Соледаре Фото: EAST NEWS

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России вошли в Соледар. Об этом сообщил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 19 августа 2022 года.

"Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта", - уточнил Марочко, добавив, что благодаря российской авиации удалось уничтожить свыше 50 украинских националистов.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов"* в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар.

Напомним, в министерстве обороны России сообщили, что украинцы, недавно мобилизованные для доукомплектования понесших потери подразделений Вооруженных сил Украины, массово дезертируют. По словам Конашенкова, военнослужащие покидают расположение подразделения из-за того, что украинские войска несут огромные потери.