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Общество19 августа 2022 13:02

В МЧС заявили об отсутствии отечественного пластика для касок пожарных

Замглавы ведомства рассказал о дефиците оборудования и комплектующих
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В МЧС заявили об отсутствии отечественного пластика для касок пожарных

В МЧС заявили об отсутствии отечественного пластика для касок пожарных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил о нехватке отечественного оборудования и комплектующих, а также компонентов для производства пожаро-спасательной техники и оборудования.

По его словам, антироссийские санкционные ограничения открыли ряд проблемных вопросов, а одним из «наиболее болезненных» для ведомства он назвал использование блоков, производимых «на основе импортной электронной компонентной базы». Чуприян отметил, что данный вопрос напрямую влияет на обеспечение реагирующих подразделений средствами связи, а также поисковыми системами.

Кроме того, замглавы МЧС обратил внимание на средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей также в повестке, указав на то, что на сегодняшний день многие предприятия столкнулись с этой проблемой, поскольку в России нет достаточного количества исходного сырья.

«При производстве корпусов касок и шлемов используется ABS-пластик исключительно иностранного производства», - заявил замглавы ведомства в пятницу, 19 августа, выступая с докладом на Международном пожарно-спасательном конгрессе.