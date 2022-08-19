«Курица – не птица, стоматолог – не врач»: хирург-ортопед пожаловался на буллинг со стороны других врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи других специальностей нередко свысока относятся к стоматологам, рассказал хирург-ортопед Николай Романовский.

«Мы с одногруппниками только и слышали от лечебников и педиатров о том, что «курица – не птица, стоматолог – не врач». При этом говорили это и преподаватели тоже. Все мои коллеги без исключения сталкивались с таким пренебрежением», — поделился он в беседе с изданием "Газета.ru".

Романовский отметил, что по мнению большинства людей, стоматологи могут с легкостью зарабатывать большие суммы денег, однако в реальности их работа крайне тяжела и кропотлива.

Ранее стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что приём лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут оказывать влияние на цвет зубов, при этом стандартный цвет эмали — полупрозрачных и молочно-белых оттенков, передает Life.ru

До этого врач-стоматолог Максим Копылов призвал не открывать бутылки зубами. Как отметил врач, у одних пациентов резервные силы зубочелюстной системы велики — крепкая зубная эмаль, здоровые ткани пародонта (десны), человек часто употребляет твердую пищу — и такая манипуляция не приведет к серьезным последствиям, информирует телеканал "360".