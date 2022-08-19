Путин сообщил о росте товарооборота России и Казахстана

Владимир Путин Фото: REUTERS

Товарооборот России и Казахстана растет. Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе вступительного слова на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в пятницу, 19 августа 2022 года. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

"Товарооборот между нашими странами растет. Растут инвестиции с обеих сторон. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, - констатировал президент России. - В общем, по всем направлениям движемся в позитивном и активном ключе".

Напомним, встреча президента России с казахским коллегой проходит в Сочи. Одна из обсуждаемых тем - стратегическое сотрудничество двух стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.