Эксперт Кусков заявил, что сценарий с отключением всех смартфонов в России является реальным Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сценарий с отключением всех смартфонов в России является реальным.

"Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому ее можно отключить. В этом нет ничего нового. Отключить можно любой смартфон, который подключен к интернету, а если он не подключен, тогда не понятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, это создать свой собственный смартфон и операционную систему", - рассказал он в беседе с "Известиями".

Ранее предприниматель Наталья Касперская заявила, что все смартфоны в России могут быть отключены. По ее словам, это может коснуться не только продукции Apple, но также всех моделей, работающих на Android, передает ФАН.

До этого в России предложили создать программное обеспечение, рассчитанное специально на детей. С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, рассказывает RT. Общественник предлагает устанавливать данные программы на гаджетах, рассчитанных на детскую аудиторию. Соответствующее письмо он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Ранее сообщалось, что большинство крупных российских банков запустят приложение СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России, которое призвано заменить Apple Pay и Google Pay. Оплата через СБПэй производится посредством считывания QR-кода. Участники рынка и Национальная система платежных карт работают над оплатой с помощью NFC – простым прикладыванием смартфона к терминалу.