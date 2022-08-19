Автолюбителям рассказали, как открыть автомобиль с ключами внутри Фото: Евгения ГУСЕВА

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал автолюбителям, как открыть машину с ключами внутри. Как отметил эксперт, самый простой способ - разбить стекло, но необходимо помнить, что для каждой машины его стоимость разная.

Первое, что можно сделать, попытаться отогнуть резиновый уплотнитель и с помощью обычной линейки или металлического прутка нащупать и приподнять тягу замка, чтобы разблокировать дверь, рассказывает Баканов.

Второй вариант – опустить боковое стекло. Для этого необходимо упереться в него ладонями и попытаться сдвинуть вниз. Когда появится щель, можно рукой достать до внутренней ручки открывания двери или длинным предметом дотянуться до кнопки центрального замка.

Третий способ – отогнуть рамку двери, используя отвертку, монтировку или монтажную подушку для установки окон и далее открыть дверь.

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