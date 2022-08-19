Премьер Финляндии сдала тест на наркотики после скандальных видео с вечеринки

Санна Марин Фото: REUTERS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу, 19 августа, на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что сама сдала анализы на наркотики, а результаты будут через неделю. Такие заявления она сделала после попавших в интернет скандальных видео с ее участие в вечеринки.

«Хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики», - заявила глава финского правительства, отметив, что результаты теста будут известны примерно через неделю.

Марин также заявила, что не употребляла наркотики даже в подростковом возрасте.

Напомним, накануне появились кадры с частной вечеринки с участием финского премьера, где она пьет, танцует, а также поет в компании других людей. Многие финны сочли подобное поведение недостойным премьера. Марин пришлось прокомментировать произошедшие. Как писал сайт KP.RU, она заявила, что не видит в таких видео ничего предосудительного, подчеркнув, что на ключевых должностях в государстве находятся простые люди, которые могут вести обычную жизнь.

Однако позже в интернет попало новое видео с вечеринки, на которой Марин можно увидеть танцующей в ночном клубе Teatteri в Хельсинки в компании неизвестного молодого человека. Кроме того, премьера заподозрили в употреблении наркотиков.