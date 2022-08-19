Глава контрразведки Германии назвал "дезинформацией" сообщения о дефиците газа и росте цен

Контрразведка Германии утверждает, что сообщения о дефиците газа в стране не соответствуют действительности Фото: REUTERS

Глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг заявил, что сообщения о дефиците газа и росте цен в Германии не соответствуют действительности и обвинил в "дезинформации" Россию. Его слова приводит газета Handelsblatt.

По словам Хальденванга, соответствующие "ложные данные" якобы целенаправленно распространяют "российские лица".

В то же самое время руководитель немецкой контрразведки не привел никаких сведений, которые бы опровергали информацию о зашкаливающей инфляции и нехватке газа в Германии.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты выяснили, что экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа.

Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Отсюда рекордная инфляция в июне, составившая 7,6%, исчезновение с полок магазинов привычных товаров и падение евро по отношению к доллару до уровня двадцатилетней давности.