Эндокринолог назвала неожиданный симптом диабета Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Эндокринолог, диабетолог «Европейского медицинского центра» Альфарадж Анас назвал малоизвестный признак диабета, который легко спутать с чем-то другим, – зуд в области гениталий.

"Из-за присутствующего в моче сахара на половых органах со временем начинают расти микроорганизмы, так как сахар – это благоприятная среда для их размножения. Поэтому возникает зуд, может появиться молочница, которая периодически возвращается несмотря на лечение. Иногда бывает, что человек испытывает не только зуд в области гениталий, но и по всему телу", - пояснил врач в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил ,что алкогольные напитки сбитень и медовуха могут оказаться особенно опасными для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед. Врач напомнил, что сбитень и медовуха могут отличаться от других алкогольных напитков многообразием рецептов и дополнительных компонентов, однако главными в них всегда остаются мед, этиловый спирт и сахар, передает телеканал "360".

Как ранее рассказывал Life.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать программу по борьбе с сахарным диабетом. Он поручил проработать этот вопрос Минфину и Минздраву в ходе встречи с представителями "Деловой России". Федеральная целевая программа по борьбе с диабетом может быть создана по примеру программы борьбы с онкологическими заболеваниями, отметил российский лидер. По его словам, "вопрос в том, чтобы распределить ресурсы, которые выделяются на систему здравоохранения".