WSJ: Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС

Американские СМИ заявили о возможности скорой встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Глава КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре нынешнего года. Соответствующую информацию распространила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"Идут приготовления к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - пишут журналисты американского издания.

Ранее стало известно о том, что в середине ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин может посетить саммит G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее предложение, по неофициальной информации, уже поступило в Кремль.

При этом кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак публично призвал не допускать российского лидера к участию в данном мероприятии. По его словам, до окончания спецоперации РФ на Украине все без исключения авторитетные мировые лидеры должны свести любые контакты с Путиным к минимуму.