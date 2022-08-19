Власти Львова решили вскрыть и перенести массовое захоронение советских солдат "Марсово поле" Фото: REUTERS

Власти Львова решили вскрыть захоронение более 3 тысяч советских солдат, павших во время Великой Отечественной, на мемориале «Марсово поле», и перенести на новое место, которое на данный момент не определили. Об этом заявили в горсовете, отметив, что на этом месте создадут мемориальный комплекс героев Украины.

«Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля … На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины», - сказано в заявлении Львовского горсовета.

Уточняется, что решение о переносе останков советских солдат принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. Также отмечается, что новый мемориал будет включать воинские захоронения, «парк-сквер памяти и мемориальную площадь».

«Марсово поле» во Львове было создали в 1974 году. Первоначально захоронение было частью военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, которые погибли в годы Первой мировой войны.