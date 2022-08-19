Три канадские организации внесены в перечень нежелательных в России

Минюст России обновил список нежелательных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиций Российской Федерации обновило в пятницу, 19 февраля, список иностранных организаций, деятельность которых нежелательна в России, добавив в него три канадские организации. В список попали «Канадский украинский конгресс»* и «Институт Макдональда-Лорье»* Об этом сообщается на сайте ведомства

«В перечень … включены следующие: "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress)*, Канада; "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)*, Канада; "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)*, Канада», - сказано в заявлении, где приведены организации, деятельность которых признана нежелательной в России.

Таким образом, на сегодняшний день в перечне организаций, чья деятельность нежелательна в России, числятся 65 иностранных НПО.

* Включено в список нежелательных организаций