Исследование: 40% россиян тратят до 20 тысяч рублей в год на лечение зубов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СБЕР ЕАПТЕКА и медиахолдинга Rambler&Co провели совместное исследование и выяснили, что большинство жителей страны (64%) стремятся внимательнее следить за здоровьем зубов. Результаты есть в распоряжении "Газеты.ru".

Так, о красивой улыбке мечтает 75% россиян. Добиться идеального состояния зубов чаще всего мешает кариес (41%). Каждого пятого респондента беспокоит проблема с эмалью, у 18% — рецессия десны, то есть уменьшение мягких тканей над зубом. Реже всего опрошенные россияне сталкиваются с пародонтозом (14%) и воспалением десен (7%).

Также стало известно, что 40% респондентов тратят до 20 тыс. рублей в год на лечение зубов. При этом 28% — от 20 тыс. до 80 тыс. рублей, 21% может себе позволить свыше 150 тыс. рублей, а каждый десятый (11%) — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ранее стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что приём лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут оказывать влияние на цвет зубов, при этом стандартный цвет эмали — полупрозрачных и молочно-белых оттенков, передает Life.ru

До этого врач-стоматолог Максим Копылов призвал не открывать бутылки зубами. Как отметил врач, у одних пациентов резервные силы зубочелюстной системы велики — крепкая зубная эмаль, здоровые ткани пародонта (десны), человек часто употребляет твердую пищу — и такая манипуляция не приведет к серьезным последствиям, информирует телеканал "360".