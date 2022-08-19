Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Румынии объявили одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте персоной нон грата, который теперь обязан покинуть страну в течение недели. Такое заявление в пятницу, 19 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел республики.

«МИД информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ в Бухаресте», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Российскому дипломату сообщил об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, деятельность и действия сотрудника российского посольства якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года. В министерстве также отметили, что дипломат уже покинул пределы республики.

Напомним, в апреле этого года Бухарест объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. В ответ на это Москва выслала десятерых сотрудников румынского посольства.