Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 августа 2022 14:44

Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Работник посольства уже покинул пределы республики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Румынии объявили одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте персоной нон грата, который теперь обязан покинуть страну в течение недели. Такое заявление в пятницу, 19 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел республики.

«МИД информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ в Бухаресте», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Российскому дипломату сообщил об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, деятельность и действия сотрудника российского посольства якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года. В министерстве также отметили, что дипломат уже покинул пределы республики.

Напомним, в апреле этого года Бухарест объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. В ответ на это Москва выслала десятерых сотрудников румынского посольства.