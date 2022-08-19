В Польше украинских «туристов» назвали самой большой угрозой для страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского портала Interia отреагировали на результаты опросов по поводу ситуации на Украине.

Главное статистическое управление страны провело исследование, в результате которого выяснило, что 39,8% жителей Польши считают нынешний конфликт большой угрозой для экономики республики.

Многие читатели портала пришли к выводу, что ухудшением обстановки является следствием проукраинской политики польских властей, а некоторые высказали опасение за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для украинских беженцев.

«Угроза для Польши - это проукраинские действия правительства», - написал один из читателей.

«Эти миллионы украинских "туристов" - большая угроза польскому бюджету», - добавил другой.

«Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке», - заявил еще один комментатор.

«Самая большая угроза для польского государства — это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну», - заявил еще один, добавив, достаточно посетить популярные туристические города страны, чтобы в этом убедиться.