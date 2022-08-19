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Экономика19 августа 2022 15:05

США исключили из-под антироссийских санкций выплаты пенсий гражданам, не живущим в РФ

Разрешены и сделки, связанные с закрытием счетов в подпавших под санкции российских банках
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США исключили из-под антироссийских санкций выплаты пенсий гражданам, не живущим в РФ

США исключили из-под антироссийских санкций выплаты пенсий гражданам, не живущим в РФ

Фото: REUTERS

Министерство финансов США сообщило, что антироссийские санкционные ограничения не будут применяться, если мешают американским и другим граждан, не проживающим в России, получать российскую пенсию. Об этом говорится в генеральной лицензии финансового ведомства.

Как говорится в документе, «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены».

Уточняется, что текущая генеральная лицензия заменяет предыдущую, которая была 2 июня 2022 года, разрешая операции, необходимые для обработки пенсионных выплат только американским гражданам.

Ведомство также разрешило сделки, связанные с закрытием счетов физических лиц в российских банковских учреждениях, подпавших под санкционные ограничения.