Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция и Кипр выступают против идеи о запрете на выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

«Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», - приводит издание слова постоянного секретаря Министерства иностранных дел Кипра Корнелиоса Корнелиу.

Издание также ссылается на греческих чиновников, которые заявляют о том, что Афины не рассматривают возможность изменения статуса виз для российских граждан.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций.

На данный момент некоторые страны прекратили выдачу туристических виз российским гражданам, а Финляндия сообщила об уменьшении приема заявок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза.