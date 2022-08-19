Чили смягчит правила въезда в страну для туристов с 1 сентября 2022 года

Чили упрощает въезд туристов с 1 сентября 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Чили приняли решение о смягчении антиковидных требований к въезжающим в страну туристам с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

Согласно новым правилам въезда, от путешественников потребуют предъявить сертификат о полной вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Россиянам, которые привиты вакциной "Спутник V", прохождение ПЦР-теста не потребуется.

В АТОР также напомнили, что для поездок в Чили на срок до 90 дней оформление визы не требуется.

Как ранее писал сайт KP.RU, предельная сумма туристического кешбэка при бронировании отелей и санаториев на Дальнем Востоке увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в Европейской комиссии подтвердили, что в ходе неформальной встрече глав Министров иностранных дел стран - членов Европейского союза в Праге 30-31 августа 2022 года обсудят вопрос выдачи шенгенских виз российским гражданам.