«Мы разные»: названа самая нелепая причина разводов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семейный психолог Ольга Романив заявила, что фраза расстающихся людей «Мы разные» говорит об инфантилизме партнеров, неготовности поработать над собой и ожидании, что партнер должен полностью соответствовать их представлениям. Слова специалиста приводит "Газета.ru"

«Мы все воспитываемся в разных семьях, нам прививают определенные традиции, а иногда даже ценности, поэтому и разница во взглядах, восприятии одних и тех же ситуаций у двух даже любящих друг друга людей может отличаться. И это абсолютно нормально. Поэтому вступая в отношения, мы учимся прежде всего договариваться – не только отстаивать и доносить свою позицию, но и прислушиваться к своему партнеру. И от того, насколько мы умеем это совмещать и зависит то, каким крепким и долгоиграющим будет брак», – пояснила семейный психолог.

Специалист считает, что в реальном мире никто не обязан соответствовать ничьим фантазиям об идеальных партнерах, а с опытом ко многим приходит понимание, что у всех есть свои достоинства и недостатки.

Ранее психолог Алёна Ал-Ас рассказала, как восстановиться после развода. По ее словам, лекарством могут стать новые отношения, так как они способны принести человеку счастье, причём в большем масштабе, чем прежняя семейная жизнь, передает RT. Если новых отношений пока нет или если хочется вообще от них отдохнуть, то стоит переключить внимание на другие стороны своей жизни, например, на профессиональную деятельность. Также очень помогают занятия спортом или повышенное внимание к хобби, которые также будут способствовать отвлечению от темы развода, отмечает психолог.

Как ранее рассказывал телеканал "360", Синдром разбитого сердца может возникать из-за сильных эмоциональных переживаний. Биолог Анча Баранова рассказала, кому стоит опасаться такого состояния. Специалист пояснила, что подобное состояние возникает после серьезной утраты. Его могут спровоцировать развод, потеря работы или другие жизненные трудности. Баранова пояснила, что чаще всего синдром возникает в зимний период. При этом в группу риска попадают женщины старше 50 лет.