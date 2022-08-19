В Эстонии перезахоронят братские могилы советских солдат

Эстонские власти приняли решение перезахоронить братские могилы из-за их "неподходящего" расположения Фото: REUTERS

Власти Эстонии приняли решение перезахоронить братские могилы советских солдат. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Основанием для перезахоронения стали выводы комиссии по воинским захоронениям при министерстве обороны страны, которая обратила внимание, что они находятся в "неподходящих местах", в том числе в парках, скверах и густонаселенных районах.

В общей сложности, запланировано перезахоронение 22 могил. Крупнейшая из них находится в городе Тарту. Там погребены останки порядка 250 советских бойцов, участвовавших в освобождении Эстонии в Великой Отечественной войне.

Под руководством Эстонского военного музея местоположение братских могил переместится в район кладбищ. Туда же планируется перенести памятники.

Напомним, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, вскоре осуществится демонтаж памятника Герою СССР Игорю Графову, обелиска красноармейцам, мемориальных плит на Петровской площади, памятника советскому десанту в Мерикюла, а также двух монументов, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу.