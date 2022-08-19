Минэкономики Украины дало прогноз по падению ВВП страны в 2022 году

Минэкономики Украины дал прогноз по падению ВВП страны в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономики Украины прогнозирует, что ВВП страны в текущем году сократится на 35-40%. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«По нашим расчетам, по тем макропрогнозам, которые делает министерство экономики, сокращение экономики до конца года может быть на уровне 35-40%», - приводит слова министра агентство Украинские новости.

Незадолго до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускал, что падение ВВП страны в этом году может составить 50%. Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что ВВП Украины по итогам этого года сократиться на 45,1%.

В июле 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз, который говорит о том, что украинская экономика в текущем году сократится на треть. Согласно данным НБУ, в первом квартале текущего года ВВП страны сократился на 15,1%.