Главный нарколог Минздрава Брюн задержан в Москве

Евгений Брюн Фото: Кадр видео

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас Брюн находится на допросе. В дальнейшем ему определят меру пресечения.

"Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей", - уточнил источник.

Как ранее писал сайт KP.RU, федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 18 августа, сообщила о задержании восьми членов ячейки запрещенной в России террористической организации. Террористы были задержаны в Москве, Новосибирске и Красноярске.

Напомним, ФСБ России задержала в Краснодаре россиянина - агента Службы безопасности Украины за шпионаж. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.