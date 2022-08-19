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В мире19 августа 2022 16:05

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 млн долларов

Вашингтон направит беспилотники Sky Eagle и боеприпасы для HIMARS
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 млн долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон планирует в скором времени выделить Киеву новый пакет военной помощи в размере до 775 миллионов долларов. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделали в Пентагоне.

«Еще один крупный пакет помощи в области безопасности, который мы собираемся представить. Он продолжает нашу традицию предоставления Украине того, что им нужно, когда им это нужно, на основе весьма конструктивного и активного диалога между нашими ВС», - заявила представитель ведомства.

Уточняется, что в рамках нового пакета военной помощи Украине направят боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для борьбы с радарами, 1,5 тысячи противотанковых комплексов (ПТРК) TOW, 1 тысячу Javelin, 15 беспилотников Sky Eagle, а также 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен поставлять военное оборудование Киеву для защиты «сколько потребуется», отметив также, что Соединенные Штаты находятся «в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку».