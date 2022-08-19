В Госдепе раскрыли последствия признания России "спонсором терроризма"

В руководстве Соединенных Штатов опасаются, что признании РФ "спонсором терроризма" будет иметь серьезные негативные последствия Фото: REUTERS

Власти США опасаются, что признание РФ "государством, поддерживающим терроризм", может негативно повлиять на "зерновую сделку" по вывозу зерна из Украины. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель американского Госдепартамента Джим О'Брайен.

"Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", - отметил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у США опасения, что признание России "страной-спонсором терроризма" негативно скажется на достигнутых соглашениях о вывозе зерна из украинских портов.

Как пишет РИА Новости, американский чиновник подтвердил, что Вашингтон "обеспокоен этим" в контексте зернового соглашения.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова публично заявила о том, что в случае, если США признают РФ "страной-спонсором терроризма", то дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном будут разорваны.

По словам Захаровой, на данный момент сами американцы не желают идти на подобные радикальные шаги, однако "прощупывают почву" в этом направлении с помощью небольших европейских государств (в частности, Латвии, парламент которой уже принял официальное решение о признании РФ "страной-спонсором терроризма").