Благодаря параллельному импорту в России появились новые модели автомобилей Land Rover, Mercedes-Benz и Audi Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря параллельному импорту в России появились новые модели автомобилей Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz и Audi. Об этом изданию "Газета.ru" рассказали опрошенные дилеры.

"Отмечу, что с учетом логистики и растаможивания стоимость данных автомобилей снижена не будет", - рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

По словам генерального директора компании «Автодом» Андрея Ольховского, в основном продавцы привозят автомобили премиального сегмента, поскольку на них максимальная маржинальность.

Напомним, как пишут "Известия", правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. Проводить сертификацию таких машин разрешат по упрощенной схеме. Кроме того, их теперь не обязательно оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС. Дилеры готовы освоить параллельный импорт, однако сам механизм такого ввоза требует доработки, отмечают эксперты.

Журналист и автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что параллельный импорт возможен, но он имеет смысл только в случае поставок дорогих автомобилей, а с более доступными по цене массовыми моделями эта схема работать не будет.

"Если ОТТС уже ранее был выдан на конкретную модель в России, то можно им пользоваться и параллельно импортировать. К тому же есть схема, по которой можно получить ОТТС не на саму модель, а на небольшую партию автомобилей.", - сказал он в беседе с RT.