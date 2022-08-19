Минфин США разрешил сделки по закрытию счетов в подсанкционных банках России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США в пятницу, 19 августа, объявило о своем решении разрешить запрещенные ранее сделки, которые были связаны с закрытием счетов физических лиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкционные ограничения. Об этом сказано в опубликованной генеральной лицензии финансового ведомства.

«Банки, попавшие ранее под антироссийские санкции, могут снова заключать сделки по закрытию счетов физических лиц», - говорится в заявлении.

Разрешается перевод денежных средств со счетов в данных финансовых организациях в банки, которые не находятся под санкционными ограничениями, а также лицами, которыми не находятся под американскими санкциями. Также отмечается отсутствие ограничений по сроку действия лицензии.

Как писал сайт kp.ru, Минфин США также заявил, что антироссийские санкции не будут применяться, если мешают американским и другим граждан, не проживающим в России, получать российскую пенсию.