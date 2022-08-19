Евгений Брюн уволен с поста главного нарколога Минздрава России

Евгений Брюн
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Евгений Брюн снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - уточнили в Минздраве.
Также в министерстве здравоохранения сообщили, что окажут всю необходимую помощь следствию по уголовному делу о мошенничестве, по которому задержан высокопоставленный медик.
"Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - приводит РИА Новости ответ ведомства на соответствующий вопрос.
Напомним, в пятницу, 19 августа 2022 года, стало известно, что Евгений Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве. С ним проводятся следственные действия.
В дальнейшем медику изберут меру пресечения. Будет ли требовать следствие заключения под стражу, пока неизвестно.
По данным источника в правоохранительных органах, врач проверяется на причастность к "скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".