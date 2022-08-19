США изучают возможность поставок Украине новых вооружений для изменения ситуации на поле боя Фото: REUTERS

Вашингтон изучает возможности поставок новых видов вооружения Киеву, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке Украины. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделала высокопоставленная представительница Пентагона.

«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», - заявила представитель ведомства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 августа, Пентагон объявил о планах Соединенных Штатов в скором времени выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 миллионов долларов. Как писал сайт KP.RU, в рамках нового пакета военной помощи Киеву направят боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для борьбы с радарами, 15 беспилотников Sky Eagle, 1,5 тысячи противотанковых комплексов (ПТРК) TOW, а также 1 тысячу ПТРК Javelin.