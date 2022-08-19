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В мире19 августа 2022 16:51

США изучают возможность поставок Украине новых вооружений для изменения ситуации на поле боя

В Пентагоне рассказали о планах Вашингтона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США изучают возможность поставок Украине новых вооружений для изменения ситуации на поле боя

США изучают возможность поставок Украине новых вооружений для изменения ситуации на поле боя

Фото: REUTERS

Вашингтон изучает возможности поставок новых видов вооружения Киеву, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке Украины. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделала высокопоставленная представительница Пентагона.

«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», - заявила представитель ведомства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 августа, Пентагон объявил о планах Соединенных Штатов в скором времени выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 миллионов долларов. Как писал сайт KP.RU, в рамках нового пакета военной помощи Киеву направят боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для борьбы с радарами, 15 беспилотников Sky Eagle, 1,5 тысячи противотанковых комплексов (ПТРК) TOW, а также 1 тысячу ПТРК Javelin.